Трамп решил перенести посольство США в Иерусалим

В Белом доме сообщили, что этот вопрос уже прорабатывается.

Ранее во время предвыборной кампании Трамп называл Иерусалим «вечной столицей еврейского народа».

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле, однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь этого решения.

Израиль провозгласил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. Палестинцы претендуют на создание там столицы собственного государства, а международное сообщество относит Восточный Иерусалим к оккупированным территориям, наряду с Западным берегом реки Иордан.