Сирийские войска при поддержке ВКС России освободили населенный пункт Тадеф

Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили населенный пункт Тадеф — наиболее укрепленный форпорт боевиков "Исламского государства" (группировка запрещена в России) на подступах к городу Эль-Баб, сообщает российское Минобороны

В ходе боевых действий сирийская армия уничтожила более 650 террористов, два танка, четыре БМП, 18 автомобилей с тяжелым вооружением, семь минометов, шесть "джихадмобилей" и полностью взяла под контроль дорогу на Ракку, по которой снабжались оружием боевики в Эль-Бабе.