В Турции рассказали о дальнейших отношениях с РФ

По факту непреднамеренного удара Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по позициям турецких войск в Сирии специальная комиссия для расследования создаваться не будет. С таким заявлением выступил высокопоставленный турецкий чиновник. Его слова передает РИА Новости

«С самого утра сразу после инцидента с российской стороной были проведены соответствующие консультации. Между нами есть координация, и сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту координацию более сильной и эффективной. Переговоры по этому поводу ведутся уже сейчас. Но насколько я знаю, никакой особой комиссии в связи с трагедией создаваться не планируется, поскольку ситуация понятна и ясна», — заявил собеседник агентства.