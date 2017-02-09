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В Турции рассказали о дальнейших отношениях с РФ
По факту непреднамеренного удара Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) по позициям турецких войск в Сирии специальная комиссия для расследования создаваться не будет. С таким заявлением выступил высокопоставленный турецкий чиновник. Его слова передает РИА Новости.
«С самого утра сразу после инцидента с российской стороной были проведены соответствующие консультации. Между нами есть координация, и сейчас речь идет о том, чтобы сделать эту координацию более сильной и эффективной. Переговоры по этому поводу ведутся уже сейчас. Но насколько я знаю, никакой особой комиссии в связи с трагедией создаваться не планируется, поскольку ситуация понятна и ясна», — заявил собеседник агентства.
В результате удара российской авиации в районе города Эль-Баб погибли три военнослужащих турецкой армии, еще 11 человек получили ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим инцидентом. 8 февраля турецкая армия и бойцы сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Эль-Баб, который ранее удерживали боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Турецкой армии удалось захватить стратегические высоты в городе и уничтожить 58 террористов. Операция в Эль-Бабе координируется с российским военным командованием.
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