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Турция обвинила Россию в гибели своих военных
Трое турецких военнослужащих погибли и еще 11 получили ранения в результате непреднамеренного удара российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ). С таким заявлением выступили в генеральном штабе Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Как говорится в публикации, российская и турецкая сторона проведут совместное расследование трагедии. Соболезнования в связи с гибелью военнослужащих выразил российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Ранее ряд СМИ сообщали о гибели пяти турецких военнослужащих в результате боев с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
8 февраля турецкая армия и бойцы сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Эль-Баб, который ранее удерживали боевики ИГ. Турецкой армии удалось захватить стратегические высоты в городе и уничтожить 58 террористов. Операция в Эль-Бабе координируется с российским военным командованием.
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