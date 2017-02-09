ПРО Израиля перехватила запущенные с территории египетского Синая ракеты

ПРО Израиля перехватила несколько ракет, выпущенные с территории египетского Синайского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила несколько из них», — приводит РИА Новости сообщение военных.

Также отмечается, что военные приступили к обследованию местности, данные о пострадавших не поступали.

В конце власти Израиля предупредили об угрозе террористических нападений на туристов на Синайском полуострове в Египте.