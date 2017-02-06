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Установлено местонахождение лидера ИГ
Глава террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) находится в изоляции, местонахождение боевика установлено. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал France24. «Он находится в изоляции, его перемещения ограничены», — заявил аль-Абади.
Иракский политик отказался сообщать какие бы то ни было другие детали дела. В декабря 2016 года появилась информация о том, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле. Об этом сообщил командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари. Госдепартамент США предлагает 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет пленению террориста.
Настоящее имя аль-Багдади – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. СМИ неоднократно публиковали информацию о его ликвидации, однако каждый раз эти сообщения оказывались ложными. Впервые террорист появился на публике в июле 2014 года.
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