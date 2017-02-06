Установлено местонахождение лидера ИГ

Иракский политик отказался сообщать какие бы то ни было другие детали дела. В декабря 2016 года появилась информация о том, что аль-Багдади скрывается в подземном бункере в Мосуле. Об этом сообщил командующий силами специального назначения Ирака Фадиль Барвари. Госдепартамент США предлагает 25 миллионов долларов за информацию, которая поможет пленению террориста.

Настоящее имя аль-Багдади – Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. СМИ неоднократно публиковали информацию о его ликвидации, однако каждый раз эти сообщения оказывались ложными. Впервые террорист появился на публике в июле 2014 года.