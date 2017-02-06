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Деловая газета «Взгляд»

Сирийских боевиков засняли на подбитом танке Т-90

Сирийских боевиков засняли на подбитом танке Т-90
Фото:
В сети появились фотографии, на которых боевики, предположительно, из группировки «Тахрир аш-Шам» засняты с подбитым танком Т-90 в Сирии. Фотография, на которой боевики стоят на дымящемся танке, залитом водой, опубликована в Twitter AbuNuggie. Сообщается, что дата, когда был сделан снимок, неизвестна.
«Тахрир аш-Шам» - коалиция боевиков, крупнейшим формированием внутри которой является «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).
В конце января террористы ИГ распространили видео с горящим танком Т-90 армии Сирии.
В мае 2016 года была опубликована видеозапись, на которой снят удар по Т-90А сирийской армии к югу от Алеппо. В конце февраля также появилось видео попадания в Т-90 из ПТУР.
В мире Сирия
Исламское государство Джебхат ан-Нусра ФАТХ
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