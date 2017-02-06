По саудовской столице нанесен ракетный удар

Армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом сообщает Al-Masdar News

По данным неназванного собеседника издания, это произошло вечером 6 февраля. Источники в Йемене назвали авиаудар «успешными». Пока неясно, какая именно ракета была использована. Также нет данных о погибших и пострадавших.

По предварительной информации, речь идет о ракете Borkan («земля-земля»). Источники утверждают, что удар был нанесен по военной базе Мазахимия к западу от Эр-Рияда.

Al-Masdar News отмечает, что Саудовская Аравия не хочет афишировать случившееся, поэтому звук взрыва в Эр-Рияде объясняют «землетрясением или метеоритом». При этом в Эр-Рияде якобы объявили режим чрезвычайного положения.