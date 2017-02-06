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По саудовской столице нанесен ракетный удар
Армия Йемена нанесла ракетный удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом сообщает Al-Masdar News.
По данным неназванного собеседника издания, это произошло вечером 6 февраля. Источники в Йемене назвали авиаудар «успешными». Пока неясно, какая именно ракета была использована. Также нет данных о погибших и пострадавших.
По предварительной информации, речь идет о ракете Borkan («земля-земля»). Источники утверждают, что удар был нанесен по военной базе Мазахимия к западу от Эр-Рияда.
Al-Masdar News отмечает, что Саудовская Аравия не хочет афишировать случившееся, поэтому звук взрыва в Эр-Рияде объясняют «землетрясением или метеоритом». При этом в Эр-Рияде якобы объявили режим чрезвычайного положения.
Вооруженный конфликт в Йемене берет начало в 2004 году. Тогда повстанцы-шииты выступили против альянса властей страны с США. Также они потребовали восстановления теократической монархии. Сейчас Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая пытается вернуть к власти в Йемене суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади.
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