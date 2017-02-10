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"Сексапильная блондинка" из Дании убила более 100 террористов ИГИЛ
Фото: The Mirror
Студентка из Дании Джоанна Палани, которая бросила учебу в университете ради борьбы с террористами в Сирии, убила более 100 боевиков ИГИЛ, сообщает The Mirror. По информации издания, девушка была снайпером.
Сообщается, что девушка отправилась в Сирию в 2011 году, чтобы воевать против правительственной армии, однако позже вступила в борьбу с ИГИЛ, защищая от террористов город Кобани.
Отмечается, что вернувшись в Данию, Палани фактически была арестована. Ей пришлось провести в тюрьме несколько недель. Кроме того, она смогла восстановиться в университете, однако снова на фронт поехать не сможет.
В настоящее время она на свободе и продолжает жить в Дании. СМИ прозвали ее "Сексапильная блондинкой".
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