В Иране начались военные учения с применением ракетных комплексов

Иранские военные начали в субботу учения с применением ракетных комплексов и радаров ПВО. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС).

По его сведениям, целью учений является "полная подготовка к отражению угроз", в том числе "унизительных санкций".