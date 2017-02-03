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Глава МИД Украины прибыл с необъявленным визитом в Израиль
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Израиль с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Вести. Израиль по-русски» со ссылкой на компетентный источник в Иерусалиме.
По словам собеседника издания, этот визит не афишируется. Цели приезда Климкина и темы его встреч не раскрываются. Известно только, что глава МИДа провел ряд встреч с израильскими чиновниками.
Климкин приехал в Израиль вскоре после телефонной беседы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с украинским президентом Петром Порошенко.
Незадолго до этого отношения между странами обострились. Причиной стало голосование Украины в поддержку антиизраильской резолюции в Совбезе ООН. Из-за этого Нетаньяху отменил запланированный на 27-28 декабря визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль.
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