На грани жизни и смерти. Что происходит с сирийским лидером?

В арабских социальных сетях в последние несколько дней ходят слухи, что Башар Асад находится в больнице в критическом состоянии. По одной версии, с ним произошел инсульт, по другой — у Асада паралич после покушения на него собственного охранника. Арабоязычной журналистке Висамеле Хурра удалось дозвониться до госпиталя Шам, где якобы находится Асад, и поговорить с дежурным врачом, представившись сотрудником администрации президента . Перевод разговора приводит агентство «Спутник-Азербайджан»:

«- Але, здравствуйте!

- Слушаю Вас!

- Я звоню из администрации президента, говорить о здоровье президента запрещено. Никакая информация предоставляться не будет.

- Да, но все врачи знают, что за больного сюда привезли.

- Вы никому не будете давать информацию о президенте? Это секретные сведения.

- Ну, хорошо. - Если кто-нибудь захочет получить какую-нибудь информацию о президенте по телефону, вы откажете.

- Хорошо, договорились.

- Я хотел бы поговорить с директором, ответственным врачом. - Я вас понял, я с ним поговорю.

- Еще раз повторяю: не давайте никому информацию о президенте. Понял меня?

- Все понятно.

- Как тебя зовут?

- Хасан из приемного офиса.

- Я Мала Кали Хасан. Я говорю с вами из президентского дворца. Наш разговор зарегистрирован. Очень прошу никому не говорить о том, что президент в больнице.

- Все понял.

- Благодарю.

- Спасибо».

Есть и несколько другая версия. Ее приводит газета The Time со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди, который утверждает, что у Ассада действительно был микроинсульт, и его даже якобы возили на вертолете в соседний Ливан в бейрутский университетской госпиталь. Но он быстро поправился, и его через несколько дней выписали. Если информация о более серьезной болезни подтвердится, это очень плохо в нынешней ситуации, считает директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев

Александр Гусев директор Института стратегического планирования и прогнозирования «Действительно, можно предположить, он — же человек, не робот, что Башар Асад чувствовать себя может не очень хорошо. Но честно говоря, он сравнительно молодой человек, тем более, человек, имеющий медицинское образование, вряд ли он не следит за своим здоровьем. Но что называется в жизни все бывает. Я не очень верю этой информации, но в то же время мы сейчас ее проверяем по различным источникам. Если эта информация подтвердится, то понятно, что ситуация может выйти из-под контроля. Сейчас идет достаточно серьезный переговорный процесс с так называемой умеренной оппозицией. С другой стороны, правительственные войска наступают, фактически освободили Алеппо, движутся в сторону Ракки. Конечно, болезнь Башара Асада, если она действительно имеет место быть, то она создаст достаточно серьезные условия для подъема и активизации бандформирований Исламского государства и так далее, наиболее серьезных организаций международного терроризма, размещающих на территории Сирии и запрещенных во многих странах, в том числе и в России. Если эта информация не подтверждается, то все контролируется, говорить о том, что какой-то наступил перелом в ходе военных операций в Сирии, я бы не стал, потому что в связи с началом переговорного процесса в Астане нужно понять, что делать дальше. Взаимодействие в рамках умеренной оппозиции позволяет российской стороне, Турции, Ирану понимать, что делать дальше».