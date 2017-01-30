СМИ: в Стамбуле произошло вооруженное нападение

В турецком Стамбуле произошло вооруженное нападение в ресторане, сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, в результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.

Отмечается, что нападение произошло в ресторане, который находится рядом с Анатолийской крепостью, то есть в азиатской части Стамбула на берегу Босфора.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. pic.twitter.com/u2igvEd9T5 — ÇapaMag (@CapaMag) 30 января 2017 г.

В ночь на 1 января в Стамбуле произошло вооруженное нападение на клуб Reina. Тогда погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. Среди жертв теракта оказалась гражданка России. Подозреваемый в теракте был задержан и признал свою вину.