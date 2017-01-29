Бронеавтомобили «Водник» заметили в Сирии

В сирийский порт Тартус доставлено большое количество российских автомобилей «Водник», обеспечивающих защиту экипажа от стрелкового оружия. Как пишет иранское агентство Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.

Снимки с данными автомобилями, на фоне которых стоит человек в военной форме, начали появляться в социальных сетях 28 января.

В начале января 2017-го на снимке, сделанном в Сирии, был замечен бронированный модульный автомобиль «Тайфун-К». Техника находится позади мирных жителей, которым российские военные полицейские раздают продукты и еду.