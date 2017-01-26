В Средиземное море вошел российский десантный корабль

Большой десантный корабль ВМФ РФ "Цезарь Куников" вошел в Средиземное море. Он направляется с грузом в Сирию. В четверг, 26 января, он прошел через черноморские проливы и направился в акваторию Средиземного моря. Фотографии его прохода через Босфор публикуют местные информационные порталы.

Корабль, по утверждению стамбульских сайтов, направляется в сирийский порт Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, передает "Интерфакс".

Отмечается, что, судя по осадке, корабль сильно нагружен. Это первый в текущем году поход корабля в Сирию. С начала года в Сирию с грузом через черноморские проливы проследовали уже четыре БДК ВМФ России. В январе ранее туда направились БДК Балтийского флота "Королев", "Александр Шабалин", БДК Черноморского флота " Николай Фильченков ", а также вспомогательные корабли ВМФ.

В четверг, 26 января, в Черное море из Сирии вернулся БДК "Николай Фильченков", а также разведывательный корабль ВМФ России "Лиман". Они прошли Босфор в северном направлении после 97-дневного похода в Средиземном море.