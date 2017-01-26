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В Средиземное море вошел российский десантный корабль
Большой десантный корабль ВМФ РФ "Цезарь Куников" вошел в Средиземное море. Он направляется с грузом в Сирию. В четверг, 26 января, он прошел через черноморские проливы и направился в акваторию Средиземного моря. Фотографии его прохода через Босфор публикуют местные информационные порталы.
Корабль, по утверждению стамбульских сайтов, направляется в сирийский порт Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, передает "Интерфакс".
Отмечается, что, судя по осадке, корабль сильно нагружен. Это первый в текущем году поход корабля в Сирию. С начала года в Сирию с грузом через черноморские проливы проследовали уже четыре БДК ВМФ России. В январе ранее туда направились БДК Балтийского флота "Королев", "Александр Шабалин", БДК Черноморского флота "Николай Фильченков", а также вспомогательные корабли ВМФ.
В четверг, 26 января, в Черное море из Сирии вернулся БДК "Николай Фильченков", а также разведывательный корабль ВМФ России "Лиман". Они прошли Босфор в северном направлении после 97-дневного похода в Средиземном море.
БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, согласно сообщениям зарубежных СМИ, участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс". Они доставляют боеприпасы для российской авиагруппы на авиабазе "Хмеймим" под Латакией и сирийской правительственной армии. Российские летчики и правительственные войска ведут бои с исламистами, в том числе, с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".
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