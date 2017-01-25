Ту-22М3 нанесли удар на востоке Сирии

Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления боевиков в Сирии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс"

Авиаударам также подверглись склады с оружием и военной техникой.

Прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли 30-СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

Средства объективного контроля подтвердили поражение всех целей, сообщает РИА Новости

Российские дальние бомбардировщики наносят удары по целям в Дейр эз-Зоре с 21 января.