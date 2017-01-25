Ту-22М3 нанесли удар на востоке Сирии
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Рамблер/новости

Ту-22М3 нанесли удар на востоке Сирии

Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по пунктам управления боевиков в Сирии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Интерфакс".
Авиаударам также подверглись склады с оружием и военной техникой.
Прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли 30-СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
Средства объективного контроля подтвердили поражение всех целей, сообщает РИА Новости.
Российские дальние бомбардировщики наносят удары по целям в Дейр эз-Зоре с 21 января.
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