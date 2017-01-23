ВКС нанесли удар в Сирии по наводке США

«Двадцать второго января 2017 года командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по «прямой линии» из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. После проведения доразведки… двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — говорится в сообщении.

В заявлении ведомства говорится, что в результате удара были уничтожены несколько складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалам. Кроме того, самолеты поразили район размещения военной техники террористов. В оборонном ведомстве России заключили, что совместные действия с международной антитеррористической коалицией во главе с США показали высокую эффективность. Россия начала антитеррористическую операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. 30 декабря 2016 года на территории арабской республики был объявлен режим прекращения огня. Режим прекращения боевых действий не распространяется на боевиков террористических организаций. 23 января 2017 года в казахстанской столице Астане начался переговорный процесс между правительством Сирии и так называемой вооруженной оппозицией арабской республики. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи 20 января заявил, что «мы (США – прим. Рамблер/новости) объединим цивилизованный мир против исламского терроризма, который мы сотрем с лица Земли».