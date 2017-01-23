Курды отказались выполнять принятые в Астане решения

Решения, принятые на межсирийских переговорах в Астане, не будут выполняться курдскими отрядами самообороны. С таким заявлением выступили представители курдских отрядов. Текст заявления передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы не будем придерживаться каких-либо решений, которые будут результатом конференции в Астане… Мы полагаем, что участвующие в переговорах стороны и страны-покровители являются частью серьезного кризиса в Сирии, и им не хватает решений, нужных сирийскому народу», — говорится в заявлении.