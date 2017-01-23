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Курды отказались выполнять принятые в Астане решения
Решения, принятые на межсирийских переговорах в Астане, не будут выполняться курдскими отрядами самообороны. С таким заявлением выступили представители курдских отрядов. Текст заявления передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Мы не будем придерживаться каких-либо решений, которые будут результатом конференции в Астане… Мы полагаем, что участвующие в переговорах стороны и страны-покровители являются частью серьезного кризиса в Сирии, и им не хватает решений, нужных сирийскому народу», — говорится в заявлении.
Как говорится в публикации, курды настаивают на проведении консультации с участием представителей всех населяющих арабскую республику национальностей и конфессий. 23 января в столице Казахстана Астане начались переговоры между правительством Сирии и представителями так называемой вооруженной оппозиции. Кроме того, в обсуждении принимают участие представители России, Ирана, Турции, США и Организации объединенных наций (ООН). После открытой части переговоров, на которой выступил с обращением казахстанский президент Нурсултан Назарбаев и глава внешнеполитического ведомства республики Ерлана Идрисова, встреча продолжилась без представителей СМИ. Результатами первого пленарного заседания, как сообщалось ранее, в Кремле удовлетворены. В то же время Башар аль-Джаафари заявлял, что сирийская оппозиция ведет себя провокационно и совершает «сюрреалистичные» поступки.
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