Астана раскрыла детали переговоров по Сирии

Стали известны участники международной встречи по сирийскому вопросу в Астане. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на МИД Казахстана

На переговоры приедут представители Башара Асада , сирийской оппозиции, России, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Все они подтвердили согласие участвовать во встрече, сообщает казахстанское внешнеполитическое ведомство.

Встреча начнется в Астане 23 января и пройдет за закрытыми дверями. Предполагается, что главной целью переговоров станут договоренности о прекращении огня в Сирии.

Казахстан был выбран в качестве нейтральной территории для всех сторон.