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Астана раскрыла детали переговоров по Сирии
Фото: Николай Лазаренко/Pool / Коммерсантъ
Стали известны участники международной встречи по сирийскому вопросу в Астане. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на МИД Казахстана.
На переговоры приедут представители Башара Асада, сирийской оппозиции, России, Ирана, Турции, США и спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Все они подтвердили согласие участвовать во встрече, сообщает казахстанское внешнеполитическое ведомство.
Встреча начнется в Астане 23 января и пройдет за закрытыми дверями. Предполагается, что главной целью переговоров станут договоренности о прекращении огня в Сирии.
Казахстан был выбран в качестве нейтральной территории для всех сторон.
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