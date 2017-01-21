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Женщины-депутаты подрались в Турецком парламенте
Женщины-парламентарии турецкого меджлиса подрались во время обсуждения конституционной реформы, предполагающей переход республики с парламентской на президентскую форму правления. Депутат Айлин Назлиака, выступая против реформы, приковала себя наручниками к парламентской трибуне и призвала законодателей отклонить проект, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet. После этого политические оппонентки Айлин попытались силой отвести ее в зал, и между ними завязалась драка, в результате которой трем участникам потасовки потребовалась помощь медиков.
В субботу парламент Турции одобрил изменения в конституцию о переходе страны с парламентской на президентскую форму правления.
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