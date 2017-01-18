В Израиле нашли тайный храм времен Христа

В Израиле члены любительского клуба спелеологов случайно обнаружили древнейший храм. По их мнению, храм был построен во времена Христа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Управление древностей Израиля

«Мы уже собирались возвращаться, когда случайно заметили высеченный в скале рисунок. Мы расчистили его и поняли, что это древнее и четкое изображение меноры, нас охватила радость и волнение»,- заявил спелеолог Идо Мероз. Спелеологи считают, что изображение было создано в эпоху Второго храма. В древней пещере были найдены и другие изображения, которые датируются эпохой Христа.

По словам Саара Ганора из Управления древностей, резное изображение меноры подтверждает научные данные о том, что в период Второго храма здесь были иудейские поселения.

Также в пещере нашли колумбарий с нишами для разведения голубей. Птиц использовали в жертвенных обрядах, полагают ученые.