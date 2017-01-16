В турецком Диярбакыре прогремел взрыв

На юге Турции в городе Диярбакыр прогремел взрыв, жертвами которого стали трое сотрудников полиции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал NTV

Как отмечается в публикации, в действие было приведено самодельное взрывное устройство в районе Сур, где располагается кампус университета Диджле. Бомба, заложенная на дороге, взорвалась в тот момент, когда рядом проезжал полицейский автомобиль.