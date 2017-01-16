В турецком Диярбакыре прогремел взрыв
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Рамблер/новости

В турецком Диярбакыре прогремел взрыв

В студенческом городке Турции прогремел взрыв
Фото:
На юге Турции в городе Диярбакыр прогремел взрыв, жертвами которого стали трое сотрудников полиции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал NTV.
Как отмечается в публикации, в действие было приведено самодельное взрывное устройство в районе Сур, где располагается кампус университета Диджле. Бомба, заложенная на дороге, взорвалась в тот момент, когда рядом проезжал полицейский автомобиль.
По данным турецких СМИ, в результате взрыва различные ранения получили как минимум семь человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте происшествия работают врачи и сотрудники правоохранительных органов. Власти Турции ранее проводили в районе Сур антитеррористическую операцию против сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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