Аудитория катарского телеканала назвала «персоной недели» боевика ИГ

Аудитория телеканала "Аль-Джазира" выбрала "персоной недели" сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), совершившего наезд на пешеходов в Иерусалиме, в результате которого погибли несколько человек и более 10 получили ранения.

Ведущий программы "Соревнование новостей" сообщил в эфире телеканала, что зрители "Аль-Джазиры" "назвали Фади аль-Канбара, совершившего наезд на израильских солдат в Иерусалиме, "персоной недели". Боевик, связанный с ИГ, получил подавляющее большинство (77%) голосов зрителей, участвовавших в организованном телеканалом опросе своей аудитории.

8 января четверо израильских военнослужащих погибли, свыше 10 человек получили травмы в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Сидевший за рулем машины человек был ликвидирован военными. Им оказался араб из пригорода Восточного Иерусалима. Как заявил в тот же день министр обороны Израиля Авигдор Либерман , вдохновителем теракта в Иерусалиме была группировка ИГ.

Международная телекомпания "Аль-Джазира" была создана в 1996 году по указу эмира Катара, ее штаб квартира находится в столице этого государства, городе Доха.