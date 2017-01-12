В Дамаске прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали как минимум 4 человек. По данным местных СМИ, речь идет о теракте. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мощный взрыв прогремел в Кафрсусе рядом со спорткомплексом. Люди уже оказывают помощь пострадавшим, есть погибшие», - заявил по телефону агентству очевидец происшествия.

На настоящий момент уточняются количество жертв и обстоятельства случившегося.

16 декабря в одном из отделений полиции Дамаска взрыв совершила девочка-смертница. Ребенок сидел напротив отделения полиции и плакал. Когда к ней подошел полицейский, она сообщила, что потерялась и попросилась в туалет. После того, как девочка оказалась внутри помещения, раздался взрыв, жертвами которого стали три человек, еще четверо были ранены.