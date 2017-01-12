В Пентагоне узнали о переброске Россией в Сирию Су-25

Два источника в руководстве Пентагона рассказали телеканалу Fox News , что Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По словам одного из собеседников канала, «нет никаких свидетельств тому, что русские выводят свои войска», и в Сирии, наоборот, появляются новые самолеты. Сотрудники Пентагона заявили, что 9 января на аэродром Хмеймим прибыли четыре штурмовика Су-25.

Помимо этого, иранский военный обозреватель Бабак Тагвай опубликовал в своем твиттере якобы снятую в северной Сирии видеозапись, на которой видна группа из четырех Су-25 во главе с самолетом Ил-76.

В сентябре 2015 года Россия перебросила в Сирию 12 самолетов Су-25СМ для создания авиационной группировки по борьбе с террористами. Штурмовики вернулись в РФ в марте 2016 года. После этого на российской авиабазе Хмеймим осталась эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также истребители и вертолеты.