Anadolu: в столице Ирана прошла антироссийская акция

В столице Ирана Тегеране прошла акция протеста против политики России в ближневосточном регионе, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что акция протеста прошла перед зданием российского посольства в Тегеране сразу после похорон экс-президента страны Хашеми Рафсанджани.

Как отмечает агентство, в социальных сетях распространено видео, на котором десятки иранцев скандируют антироссийские лозунги, в том числе "Долой Россию!" и "Посольство России – гнездо шпионов!"

Видеозапись в своем твиттере опубликовал журналист Ахмад Пархизи, освещающий события в Иране.

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер 8 января. Он скончался в больнице, куда был направлен после сердечного приступа.