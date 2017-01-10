Пентагон сменил тактику по взаимодействию с Москвой по Сирии

Пентагон , наконец-то, решил более плотно работать с российскими военными в Сирии. Как пишет Wall Street Journal, американские генералы будут регулярно обсуждать свои операции на Ближнем Востоке с Москвой.

Все для того, чтобы избежать возможных инцидентов в сирийском небе. В Вашингтоне опасаются, что любое, даже случайное, столкновение с российскими ВКС может вызвать новый виток напряженности.