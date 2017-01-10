Пентагон сменил тактику по взаимодействию с Москвой по Сирии
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Пентагон сменил тактику по взаимодействию с Москвой по Сирии

Пентагон сменил тактику взаимодействия с Москвой по Сирии
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Пентагон, наконец-то, решил более плотно работать с российскими военными в Сирии. Как пишет Wall Street Journal, американские генералы будут регулярно обсуждать свои операции на Ближнем Востоке с Москвой.
Все для того, чтобы избежать возможных инцидентов в сирийском небе. В Вашингтоне опасаются, что любое, даже случайное, столкновение с российскими ВКС может вызвать новый виток напряженности.
Впрочем, журналисты называют и еще одну возможную причину изменения тактики Пентагона. К более тесной координации действий военных мог подтолкнуть приход к власти Дональда Трампа. Он не раз заявлял о желании сотрудничать по Сирии с Москвой.
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