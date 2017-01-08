СМИ: Ведущая роль в Сирии переместилась от США к России

В процессе сирийского урегулирования ведущая роль переместилась от США к России, Вашингтон превратился в наблюдателя, отмечает Associated Press. Как отмечает агентство, уходящая администрация Барака Обамы уже даже не пытается делать вид, что играет важную роль в решении конфликта в Сирии, хотя все еще имеют место отдельные попытки госсекретаря США Джона Керри провести переговоры с представителями России, Турции и арабских стран, передает ТАСС.

«Лидерство перешло к России и, в меньшей степени, к Турции и Ирану. Россия после того, как она помогла сирийским военным вытеснить последних мятежников из города Алеппо в прошлом месяце, позиционирует себя как миротворца», - отмечает AP.

В сообщении сказано, что американские дипломаты опасаются начинать в Сирии какие-либо серьезные инициативы, так как не знают о шагах, которые предпримет новая администрация Дональда Трампа

Ранее госсекретарь США Джон Керри признал, что Россия смогла переломить ход войны в Сирии, в частности, оградить Дамаск от захвата террористами. В то же время он отметил, что процесс восстановления займет значительное время и Москве потребуется помощь международного сообщества.