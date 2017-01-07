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Опубликовано первое видео с места взрыва в Сирии
В Сети появилось первое видео с места взрыва в городе Аазаз на севере Сирии. По предварительным данным, на городском рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли 60 человек, еще 50 ранены. Большинство жертв - мирные жители. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Небольшой город Аазаз Аазаз находится в 10 км от границы Сирии и Турции. Город является ключевым пунктом на пути из Турции в Алеппо. Сейчас Аазаз контролируют группировки так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Вместе с турецкими войсками ССА участвует в антитеррористической операции "Щит Евфрата".
Представители вооруженной оппозиции считают, что взрыв устроили террористы ИГ (организация запрещена в РФ). Впрочем, пока никто не взял ответственность за теракт.
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