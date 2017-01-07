В Турции арестованы пытавшиеся примкнуть к ИГ чеченцы

В Турции в городе Тартус провинции Мерсин полиция задержала четырех чеченцев, пытавшихся примкнуть к террористам группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщает Anadolu.

Отмечается, что сотрудники управления по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию, что четыре иностранца готовятся выехать в приграничную с Сирией провинцию Хатай, откуда затем планируют перейти на сирийскую территорию и вступить в ряды боевиков.

В результате проведенной операции были задержаны четверо чеченцев: Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад.

У них были обнаружены поддельные временные удостоверения личности, которые власти Турции выдают сирийским беженцам.

Подозреваемые были доставлены в суд, где было принято решение об их аресте.

В ноябре 2016 года иракская армия сообщила о ликвидации одного из главарей ИГ Абу Анаса аш-Шишани, который был уроженцем Чечни.