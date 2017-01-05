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В турецком Измире произошел взрыв
В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.
Сообщается, что взрыв прогремел рядом со зданием суда. По крайней мере трое пострадали.
Информация о погибших уточняется. На место место происшествия направлены отряды скорой помощи.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Ранее сообщалось о взрыве в сирийской провинции Латакия в городе Джабла.
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