У ИГ закончились деньги на зарплаты боевикам
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У ИГ закончились деньги на зарплаты боевикам

У ИГ закончились деньги на зарплаты боевикам
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Запрещенная в ряде стран, в том числе и в Росси террористическая группировка «Исламское государство» прекратила выплачивать зарплаты своим боевикам в иракском городе Мосул. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
По данным газеты, ежемесячно боевики получали зарплату в размере 350 долларов. Основным источником доходов террористов была незаконная добыча нефти, но теперь нефтяной инфраструктуре был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денег.
С 17 октября 2016 иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США проводят операцию по освобождению. Ранее командующий войсками международной коалиции Стивен Таунсенд заявил, что для полного освобождения Мосула потребуется не менее двух лет.
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