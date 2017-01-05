Главное сейчас
-
В администрации Порошенко ответили на призыв к компромиссам по Донбассу
-
Золотовалютные резервы Украины выросли за 2016 год на 17%
-
400 тысяч европейцев лишились работы из-за санкционной войны с РФ
-
Глава нацразведки США «глубоко обеспокоен» деятельностью телеканала RT
-
Британский генерал считает, что НАТО чахнет без «российской угрозы»
Главные события у вас в почте
У ИГ закончились деньги на зарплаты боевикам
Фото: AFP 2016/ Ahmad Al-Rubaye
Запрещенная в ряде стран, в том числе и в Росси террористическая группировка «Исламское государство» прекратила выплачивать зарплаты своим боевикам в иракском городе Мосул. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
По данным газеты, ежемесячно боевики получали зарплату в размере 350 долларов. Основным источником доходов террористов была незаконная добыча нефти, но теперь нефтяной инфраструктуре был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денег.
С 17 октября 2016 иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США проводят операцию по освобождению. Ранее командующий войсками международной коалиции Стивен Таунсенд заявил, что для полного освобождения Мосула потребуется не менее двух лет.
Оставить комментарий