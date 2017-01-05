У ИГ закончились деньги на зарплаты боевикам

Запрещенная в ряде стран, в том числе и в Росси террористическая группировка «Исламское государство» прекратила выплачивать зарплаты своим боевикам в иракском городе Мосул. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

По данным газеты, ежемесячно боевики получали зарплату в размере 350 долларов. Основным источником доходов террористов была незаконная добыча нефти, но теперь нефтяной инфраструктуре был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денег.