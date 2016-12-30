Путин отметил нормализацию в отношениях России и Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона удовлетворена постепенной нормализацией отношений с Анкарой после «непростого периода». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Отношения между Москвой и Анкарой были испорчены после того, как турецкий истребитель F-16C сбил 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24М, возвращавшийся на авиабазу после выполнения боевого задания в Сирии. В результате инцидента погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков. Штурман капитан Константин Мурахтин остался жив и был эвакуирован на российскую базу в Сирии Хмеймим. 27 июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом. Политик также подчеркнул, что готов сделать все возможное для восстановления дружеских отношений между Анкарой и Москвой. 20 декабря прошла встреча глав министерств иностранных дел России, Ирана и Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров, что подобный формат является «наиболее эффективным» для выхода из сирийского кризиса.

28 декабря появилась информация, что Москва и Анкара согласовали план прекращения огня в Сирии. Перемирие началось с полуночи 29 декабря. Как отмечалось в сообщениях СМИ, соглашение будет касаться всех регионов арабской республики, где идут бои между правительственной армией Сирии и сторонниками так называемой вооруженной оппозиции. Договоренности не будут распространяться на участников террористических движений. В качестве площадки для переговорного процесса между враждующими сторонами предлагалась казахстанская столица Астана.