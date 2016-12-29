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Путин и Эрдоган обсудили перемирие в Сирии
Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре договоренности по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию», - заявили в пресс-службе Кремля.
Как говорится в сообщении, лидеры двух стран подчеркнули, что достигнутые договоренности по перемирию не распространяются на террористические группировки. Переговоры между представителями сирийского правительства и так называемой вооруженной оппозиции пройдут в казахстанской столице Астане. Однако на сегодня дата проведения переговоров неизвестна. По сообщению пресс-службы Кремля, детали встречи обсуждались в телефонном разговоре между главами МИД России и Турции.
29 декабря Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии. Также президент России сообщил о подготовке переговоров между правительством арабской республики и вооруженной оппозиции. Кроме того, глава российского государства согласился с предложением министра обороны России Сергея Шойгу о сокращении российского военного присутствия в Сирии.
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