В Сирию доставили гумпомощь Доктора Лизы

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что гуманитарная помощь, которую Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, хотела передать медучреждениям Алеппо, уже доставлена на авиабазу Хмеймим, передает РИА "Новости".

"То дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должна быть продолжена. Та помощь, которую она предполагала передать до Нового года в лечебные учреждения Алеппо тем, кому она ее обещала, помощь уже доставлена на авиабазу Хмеймим и в ближайшие дни будет передана адресату", — сказал Шойгу.

Он отметил, что Минобороны приняло решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных заявлений в Москве.

Ранее в Госдуме призвали продолжать гуманитарную работу в Сирии.