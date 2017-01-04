Видео: в Турции толпа людей накинулась на мужчину, приняв его за стамбульского убийцу
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Видео: в Турции толпа людей накинулась на мужчину, приняв его за стамбульского убийцу

Толпа избила двойника стамбульского террориста
Фото:
В Турции толпа людей набросилась на мужчину из-за того, что приняла его за террориста, который устроил стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. Его доставили в полицию, но правоохранители быстро определили, что он не причастен к трагедии.
Все произошло в районе Пендик в Стамбуле. Местные жители заметили на улице мужчину, черты лица которого были схожи с изображениями подозреваемого. Сначала беднягу схватили мужчины. Но прохожие тоже захотели устроить самосуд и стали избивать мужчину.
Некоторым с трудом удалось посадить его в машину. При этом сам пострадавший не оказывал никакого сопротивления, передает CNN Turk.
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