Видео: в Турции толпа людей накинулась на мужчину, приняв его за стамбульского убийцу

В Турции толпа людей набросилась на мужчину из-за того, что приняла его за террориста, который устроил стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. Его доставили в полицию, но правоохранители быстро определили, что он не причастен к трагедии.

Все произошло в районе Пендик в Стамбуле. Местные жители заметили на улице мужчину, черты лица которого были схожи с изображениями подозреваемого. Сначала беднягу схватили мужчины. Но прохожие тоже захотели устроить самосуд и стали избивать мужчину.

Некоторым с трудом удалось посадить его в машину. При этом сам пострадавший не оказывал никакого сопротивления, передает CNN Turk.