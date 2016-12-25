Правительство Турции утвердило соглашение с Россией по «Турецкому потоку»

Кабинет министров Турции утвердил российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту газопровода "Турецкий поток". Текст решения был опубликован в официальном правительственном издании Resmi Gazete.

Межправительственно соглашение по "Турецкому потоку" было подписано 10 октября. Оно предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря. Первая нитка предусматривает поставки газа для турецких потребителей, а по второй газ транзитом через Турцию будет поступать европейским потребителям.