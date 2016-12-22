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Керри: США не смогли добиться успеха по Сирии
Дипломатические усилия Соединенных Штатов по выходу из кризиса в Сирии потерпели неудачу. С таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
"Если вы спросите госсекретаря, то он скажет вам, как он разочарован тем, где мы сейчас в Сирии и тем, что наши дипломатические усилия не были успешными в смысле достижения политического перехода, когда голос сирийцев будет услышан и будет единая, более безопасная и лучшая Сирия", — заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
Кроме того, представитель госсекретаря отметил, что в ближайшие недели Керри продолжит прикладывать все усилия для достижения успеха в этой сфере. Однако, как отмечается, в публикации полномочия действующей администрации Белого дома заканчиваются 20 января, когда избранный 8 ноября президент США Дональд Трамп вступит в свои полномочия.
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