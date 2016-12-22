Алеппо освободили от боевиков

Вооруженные силы Сирии полностью освободили город Алеппо от террористов. С таким сообщением выступило командование сирийской армии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — говорится в заявлении.

По словам источника агентства в штабе боевых операций армии Сирии, 22 декабря город покинула последняя колонна с боевиками и членами их семей. Всего в колонне находилось 15 машин и четыре автобуса.

Военнослужащие сирийской армии начали широкомасштабное наступление на позиции боевиков в восточных районах Алеппо в ноябре 2016 года. 16 декабря было объявлено о завершении операции по освобождению города. Сразу же после окончания боевых действий началась эвакуация мирных жителей из разрушенного города. На данный момент, по данным российского оборонного ведомства, из восточного Алеппо были вывезены 12 тысяч мирных жителей.