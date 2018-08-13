Минфин заявил о ненадежности доллара. Российские компании перейдут в расчетах на другие валюты?

Рубль замедляет свое падение: по отношению к доллару он опустился на 0,3%, американская валюта ушла ниже отметки в 68 рублей. Хотя утром в понедельник на предварительных торгах доллар стоил более 69 рублей

В понедельник, 13 июля, курс доллара на открытии торгов Московской биржи впервые с 18 апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей. Евро же поднялся до 78 рублей. Об этом пишет ТАСС

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что американская валюта становится рискованным инструментом для расчетов в международной торговле. Также он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.

Эксперты говорят, что рассчитываться в евро российские компании можно только заставить, из-за перспективы роста издержек сами они на это не согласятся хотя бы потому, что транзакции в евро дороже. Таким образом, в нынешней ситуации это решение может быть только политическим. Business FM спросил специалистов: пришло ли время заставить компании перейти в расчетах на другие валюты?

«Самое глупое в данной ситуации — принимать именно политическое решение, заставляя компании что-то делать, потому что обычно это происходит по принципу «хотели как лучше, а получилось по-черномырдински». Если говорить серьезно, вся проблема состоит в том, что давным-давно уже очень большая часть российского бизнеса предпочитает производить расчеты именно в евро или других валютах. Все больше и больше снижается доля как раз американского доллара. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что любая транзакция в долларах может быть остановлена, деньги могут быть заморожены. Причем делают это американские банки-корреспонденты очень часто по совершенно невероятно причинам. Это может быть абсолютно безобидная транзакция, поэтому то, что сказал Силуанов, — это, скорее, констатация фактов, чем что-то новое и неожиданное. Принимать какие-то политические решения, на мой взгляд, абсолютно не нужно, бизнес и так делает то, что ему выгоднее, а выгоднее ему в последнее время как раз производить расчеты в каких-то других валютах, например, в евро».

Председатель совета директоров компании «САФМАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин предсказывает большие транзакционные издержки:

«Политическое решение всегда можно принять, вопрос: сколько стоит переход на национальные валюты в расчетах за нефть и газ? Про другие товары, я думаю, просто не имеет смысла говорить. Это возможно, но будут очень большие транзакционные издержки, будет падение экспорта. Что касается риска доллара, то не надо преувеличивать, доллар — очень хорошая и удобная валюта для расчетов. Это мировая валюта, которой сегодня пользуются большинство экспортеров и импортеров во внешнеторговых связях. Для того чтобы эту ситуацию коренным образом поменять, надо действительно потрясти и разрушить всю систему внешне-экономических связей. США, правда, такие шаги не специально делает, но я думаю, что они могут и остановиться, когда до них дойдет».

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко уверен, что рост американских санкций рано или поздно заставит российский бизнес отказаться от долларов:

«Возникает большой вопрос: кто именно может заставить? Я думаю, здесь первенство отнюдь не у российских властей, а у властей американских, потому что существующее санкционное давление будет неизбежно нарастать и рано или поздно приведет к тому, что просто российский бизнес будет вынужден отказываться от расчетов в долларах. При этом я бы не стал говорить о том, что есть какой-то понятный и надежный заменитель доллара. Конечно, можно сколько угодно критиковать американскую валюту, но людей, которые фанатично верят в устойчивость рубля или турецкой лиры, не очень много. Я сомневаюсь в степени их искренности».

В то же время глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что правительство не планирует закрывать американские компании, которые работают в России, приведя в качестве примера McDonald’s. «В этих компаниях работают наши граждане», — объяснил он свою позицию.