Российские фондовые торги стартовали в минусе

Фондовые торги в РФ начались во вторник снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:02 мск индекс Мосбиржи ушел в «красную зону» на 0,23% до уровня 2 290,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,32% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 1 158,67 пункта.

На 10:13 индекс Мосбиржи теряет 0,26%, индекс РТС — 0,41%, значения индикаторов составляют 2 289,64 и 1 157,7 пункта соответственно.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович ожидала нейтрального начала торгов на Московской бирже. «В первой половине дня внимание инвесторов будет приковано к отчетности российских металлургических компаний. В дальнейшем на ход торгов повлияет публикация данных по безработице в ЕС », — предполагает она.