Российские фондовые торги стартовали в минусе 

Фондовые торги в РФ начались во вторник снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:02 мск индекс Мосбиржи ушел в «красную зону» на 0,23% до уровня 2 290,41 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,32% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 1 158,67 пункта.
На 10:13 индекс Мосбиржи теряет 0,26%, индекс РТС — 0,41%, значения индикаторов составляют 2 289,64 и 1 157,7 пункта соответственно.
Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович ожидала нейтрального начала торгов на Московской бирже. «В первой половине дня внимание инвесторов будет приковано к отчетности российских металлургических компаний. В дальнейшем на ход торгов повлияет публикация данных по безработице в ЕС», — предполагает она.
В свою очередь в компании «Алор Брокер» перед началом торгов прогнозировали, что индекс Мосбиржи, закончивший вчерашний день в символическом плюсе «несмотря на почти процентное укрепление рубля и падающую Америку», попробует закрепиться выше 2 300 пунктов. Аналитик компании Алексей Антонов отмечал, что с утра складывался нейтральный внешний фон: около нуля торговались американские фьючерсы и нефть, которая так и не смогла закрепиться выше отметки 75 долларов за баррель. По его мнению, «росту рынка акций сегодня должен помочь и рубль, неожиданно выросший вчера на 0,8%»; кроме того, «не следует сбрасывать со счетов и календарный фактор: сегодня последний день месяца, и управляющие будут стремиться улучшить свои результаты, не стремясь просадить котировки бумаг».