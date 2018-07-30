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Курс доллара ускорил снижение в ожидании новостей от мировых центробанков 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доллар в понедельник днем ускорил утреннее снижение к мировым валютам в ожидании заседаний ряда мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1686 доллара с 1,1658 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 111,05 иены за доллар со 111,03 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 94,5 пункта.
На этой неделе ожидается подряд три заседания мировых регуляторов. Во вторник состоится встреча Банка Японии, от которой инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики.
В среду будут объявлены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты ожидают сохранения ставки на текущем уровне 1,75-2%.
В четверг состоится заседание Банка Англии. Аналитики прогнозируют повышение ставки с 0,5% до 0,75% на фоне восстановления экономической активности и снижения уровня безработицы.
Внимание трейдеров также обращено на важную мировую статистику. Так, во вторник будут обнародованы данные по инфляции за июль, безработице за июнь и ВВП за второй квартал в еврозоне. В пятницу станут известны июльские данные по безработице в США.
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