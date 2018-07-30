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Евро опустился ниже 73 рублей
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Евро впервые с 18 июля опустился ниже 73 рублей
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
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Фото:
ТАСС
Курс евро к рублю в ходе торгов в понедельник снизился на 26 копеек и составил 72,97 рубля, следует из данных
Московской биржи
.
Как передает ТАСС, в последний раз евро стоил меньше 73 рублей 18 июля 2018 года.
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