Евро опустился ниже 73 рублей

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Евро впервые с 18 июля опустился ниже 73 рублей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Курс евро к рублю в ходе торгов в понедельник снизился на 26 копеек и составил 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Как передает ТАСС, в последний раз евро стоил меньше 73 рублей 18 июля 2018 года.
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