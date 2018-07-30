Евро опустился ниже 73 рублей

Евро впервые с 18 июля опустился ниже 73 рублей

Курс евро к рублю в ходе торгов в понедельник снизился на 26 копеек и составил 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи

Как передает ТАСС, в последний раз евро стоил меньше 73 рублей 18 июля 2018 года.