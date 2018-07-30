Биржи АТР закрылись в минусе

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника снижением индексов в ожидании решений по дальнейшей денежной политике Банка Японии и ФРС США, которые будут озвучены во вторник и среду соответственно, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16% — до 2869,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,39%, до 1576,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,37% — до 28697,45 пункта, корейский KOSPI на 0,06% — до 2293,51 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,74% — до 22544,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,35% — до 6278,4 пункта.
Инвесторы в начале недели сосредоточились на ожиданиях решений регуляторов США и Японии относительно дальнейшего курса их денежно-кредитной политики. От ФРС США участники торгов не ждут изменения политики на ближайшем заседании, предполагая, что очередное повышение базовой ставки в стране произойдет в сентябре.
В то же время рынки отмечают неопределенность вокруг решения по ставке Банка Японии. Японский ЦБ сохраняет отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% с января 2016 года, и эксперты ждут от него шагов в сторону ужесточения монетарной политики.
Старший валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Элиас Хаддад (Elias Haddad), мнение которого приводит агентство Рейтер, сомневается, что Банк Японии на текущем заседании предпримет решительные меры, однако он может изменить таргетирование доходности 10-летних гособлигаций или темпы их выкупа.
"Любое из таких изменений политики будет интерпретировано как шаг к снижению мягкости денежно-кредитной политики и будет способствовать снижению курса доллара к иене", — добавил Хаддад.