Рубль сохраняет потенциал для восстановления

главный аналитик "НФК-Сбережения"

После публикации решения ФРС 1 августа наступит период определенности в части монетарной активности, который продлится почти до середины сентября. В этот период локальные факторы давления на рубль, вероятно, ослабнут, что создаст условия для укрепления российской валюты.

Банк России , как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений. В целом новых знаков от мегарегулятора рынок не получил. Завершение перехода к нейтральной политике ожидается в следующем году, в этой связи, возможно, до конца года монетарные условия в части ключевой ставки останутся неизменными, что в целом благоприятно с точки зрения оценки перспектив.

Аукцион по размещению ОФЗ от 25 июля оказался успешным, спрос более чем вдвое превысил предложение. Это свидетельствует о восстановлении интереса к рублевым активам.

Нефтяные котировки пребывают в рамках восходящей тенденции, что, тем не менее, до сих пор не обеспечило соответствующей поддержки рублю. В этом смысле нельзя исключать отложенный эффект уже в ближайшее время.

Турция и Благоприятно финансовые рынки восприняли и саммит БРИКС . Примечательно, что в саммите приняли участие помимо стран участниц еще несколько африканских стран, а также Аргентина Ямайка . Усиление роли данной организации открывает перспективы для всех участниц. Одним из бенефициаров, безусловно, является Россия

Индикаторы фондового рынка по-прежнему свидетельствуют о сохранении паузы после роста прошлых двух лет. Индекс МосБиржи консолидируется вблизи исторических максимумов, что скорее свидетельствует о намерении продолжения роста. Индекс РТС на этом фоне выглядит гораздо слабее, и хотя понижательный тренд по данному индексу сломлен, реализации восстановления в полной мере не произошло, что свидетельствует о сохранении привлекательности для иностранных инвестиций.