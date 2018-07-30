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Российский рынок акций открылся снижением
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Российский рынок акций открылся снижением 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника снизился на 0,65% — до 2277,81 пункта, индекс РТС — на 0,92% — до 1141,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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