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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Фото:
globallookpress.com
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 62,88 рубля.
Курс евро повысился на 6 копеек, составив 73,29 рубля.
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