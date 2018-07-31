Ещё
Рубль снижается к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
55 минут назад
Комментарии
Фото:
Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 62,31 рубля.
Курс евро повысился на 19 копеек, составив 73,04 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются
Рубль снижается к доллару и евро
Цена на нефть WTI растёт
Комментарии
Ещё 14 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
215
Умерла актриса Наталья Кузнецова
19
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»
210
Решена судьба «Дома-2»
64
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями
296
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес
Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары
Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие
Армия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение