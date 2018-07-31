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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 62,31 рубля.
Курс евро повысился на 19 копеек, составив 73,04 рубля.
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Цены на нефть снижаются Рубль снижается к доллару и евро Цена на нефть WTI растёт
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