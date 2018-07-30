Биржи АТР снижаются в ожидании ужесточения монетарной политики в Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики японского ЦБ , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 2868,91 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,22%, до 1579,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,67%, до 28610,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,35%, до 6277,8 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,66%, опускаясь до 22561,83 пункта, корейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2294,33 пункта.

Ключевой темой на азиатских рынках остается возможное ужесточение монетарной политики Банка Японии . По сообщениям СМИ, регулятор рассматривает решение об изменении уровня процентной ставки, а также о сворачивании программы стимулирования и сокращении закупок облигаций в иенах.

Результаты двухдневного заседания регулятора станут известны во вторник.

"Инвесторы очень ждут результатов решения Банка Японии по монетарной политике регулятора", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Aizawa Securities Мицуо Симидзу (Mitsuo Shimizu). "Если ЦБ повысит ставку, то, возможно, иена будет укрепляться, что может негативно повлиять на акции, о чем уже начали беспокоиться трейдеры", — добавляет аналитик.

На последнем июньском заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.