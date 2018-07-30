Какими мы увидим курсы доллара и евро к сентябрю

— На пороге августа рублевые пары не демонстрируют повышенной волатильности и торгуются в рамках канала, очерченного еще пару месяцев назад. Для пары доллар/рубль — это диапазон 61-64 рубля, для пары евро/рубль — коридор 72,0-74,5 рубля.

Фактически можно говорить, что валютный курс в настоящее время более-менее стабильный и обеспечивает это министерство финансов РФ , совершая сделки с валютой на внутреннем рынке.

С другой стороны, отсутствие интервенций поспособствовало бы укреплению рубля на фоне высоких цен на нефть. При стоимости барреля нефти выше 70 долларов курс валюты США должен колебаться в районе 50 рублей. В августе ведомство продолжит покупку валюты, тем более что и нефтяные котировки могут сделать рывок наверх ввиду обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. В частности, события в Йемене могут повлиять на поставки нефти из Саудовской Аравии Кувейта , но пока это только предположения. Тем не менее, рост цен на нефть не повлияет на динамику рубля.

Один из немногих факторов, который может выбить рублевые пары из колеи, это новые санкции. На днях стало известно, что сенаторы США — республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес — готовят новый законопроект об ужесточении санкций в отношении России . Пока это только проект, и когда начнется его предметное обсуждение в Конгрессе, неизвестно, однако тенденция в любом случае негативная. И если новые ограничения придутся на август месяц, то рубль может не устоять.

Известно, что новые санкции могут коснуться российских ОФЗ, что крайне нежелательно для нашей страны сейчас, когда в планах Минфина наращивать объемы внешних заимствований. Любые ограничения на покупку новых выпусков долговых бумаг приведут к росту ставок на уже выпущенные бумаги и стоимость обслуживания российского долга возрастет.

В августе на рубль продолжит влиять геополитика. Встреча Дональда Трампа Владимира Путина в июле в Хельсинки внесла интригу в текущую ситуацию. Известно, что в ближайшем будущем, правда, когда именно, сказать сложно из-за непростой обстановки в Белом доме, состоится еще одна встреча двух лидеров. О чем будут договариваться президенты, пока неизвестно, однако любая информация, которая просочится в СМИ, будет влиять не только на динамику рубля, но и на фондовый рынок. Если Путин и Трамп договорятся по ряду таких важных вопросов как санкции, сирийский конфликт и конфликт на юго-востоке Украины , то это позитивно отразится на рубле.

Ну и, конечно, никто не списывает со счетов денежно-кредитную политику, которая также определит ход торгов рублевыми парами в августе. По итогам последнего заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной на уровне 7,25 процента. В своем пресс-релизе регулятор указывает на то, что к нейтральной политике банк перейдет не ранее 2019 года, а значит, с большой долей вероятности ставка не будет понижаться в этом году совсем. Жесткая риторика банка будет служить поддержкой для рубля. В августе заседания ЦБ РФ не планируется, следующая встреча совета директоров состоится 14 сентября 2018 года. В связи с этим для рубля никаких сюрпризов со стороны регулятора в августе не ожидается, а, значит, и вероятность роста волатильности пар ниже.

С учетом вышеперечисленных факторов, по оценкам Альпари, в августе курс доллара будет двигаться в диапазоне 62-64 рубля, а курс евро — в коридоре 72,5-74,5 рубля.